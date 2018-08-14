Fikret Orman başkanlığında dün toplanan Beşiktaş yönetim kurulu, Olağanüstü Kongre kararını aldı. Dün yapılan toplantıda kongre tarihi netleşti. Beşiktaş, Tüzük Tadil ve Olağanüstü Seçimli Kongresi'ni birlikte yapacak. Siyah-beyazlılar 15 Eylül Cumartesi günü Tüzük Tadil Kongresi, 16 Eylül Pazar günü de Olağanüstü Seçim Kongresi'ni yapacak. Başkan Fikret Orman da liste çalışmalarına başladı. Yönetime alacağı isimler arasında Ahmet Kavalcı gündeme geldi. Kavalcı, daha önce de yönetimde yer almıştı. Ayrıca Orman'ın daha önce teklif etmesine rağmen yönetim listesine girmek istemeyen iş adamı Muzaffer Nasıroğlu'na da ikinci başkanlık görevi teklif edeceği öğrenildi. Listede olması beklenen bir diğer isim ise Adem Akçay.