Beşiktaş seçim kongresi 16 Eylül’de – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    kongresi ’de

    Beşiktaş seçim kongresi 16 Eylül’de

    başkanlığında dün toplanan yönetim kurulu, kararını aldı.

    başkanlığında dün toplanan yönetim kurulu, kararını aldı. Dün yapılan toplantıda kongre tarihi netleşti. Beşiktaş, ve Olağanüstü Seçimli Kongresi'ni birlikte yapacak. Siyah-beyazlılar 15 Eylül Cumartesi günü Tüzük Tadil Kongresi, Pazar günü de Olağanüstü Kongresi'ni yapacak. Başkan Fikret Orman da liste çalışmalarına başladı. Yönetime alacağı isimler arasında gündeme geldi. Kavalcı, daha önce de yönetimde yer almıştı. Ayrıca Orman'ın daha önce teklif etmesine rağmen yönetim listesine girmek istemeyen iş adamı Muzaffer Nasıroğlu'na da ikinci başkanlık görevi teklif edeceği öğrenildi. Listede olması beklenen bir diğer isim ise Adem Akçay.

    1. 14.8.2018
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