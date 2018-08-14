Fikret Orman başkanlığında dün toplanan Beşiktaş yönetim kurulu, Olağanüstü Kongre kararını aldı.
Fikret Orman başkanlığında dün toplanan Beşiktaş yönetim kurulu, Olağanüstü Kongre kararını aldı. Dün yapılan toplantıda kongre tarihi netleşti. Beşiktaş, Tüzük Tadil ve Olağanüstü Seçimli Kongresi'ni birlikte yapacak. Siyah-beyazlılar 15 Eylül Cumartesi günü Tüzük Tadil Kongresi, 16 Eylül Pazar günü de Olağanüstü Seçim Kongresi'ni yapacak. Başkan Fikret Orman da liste çalışmalarına başladı. Yönetime alacağı isimler arasında Ahmet Kavalcı gündeme geldi. Kavalcı, daha önce de yönetimde yer almıştı. Ayrıca Orman'ın daha önce teklif etmesine rağmen yönetim listesine girmek istemeyen iş adamı Muzaffer Nasıroğlu'na da ikinci başkanlık görevi teklif edeceği öğrenildi. Listede olması beklenen bir diğer isim ise Adem Akçay.
- 14.8.2018
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
Beşiktaş seçim kongresi 16 Eylül’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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