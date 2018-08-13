Seba için anma töreni – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Seba için anma töreni

    Seba için anma töreni
    Onursal Başkanı , vefatının 4. yıl dönümünde bugün mezarı başında anılacak. Anma töreni, Seba'nın 'ndaki kabri başında saat 11.00'de başlayacak. Beşiktaş Kulübü, anma törenine katılmak isteyenler için Vodafone Park'taki kulüp binasının önünden saat 10.30'da servis kaldıracak.
    1. 13.8.2018
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