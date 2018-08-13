Penaltı beklentisine VAR’dan ret yanıtı – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Penaltı beklentisine VAR’dan ret yanıtı

    Penaltı beklentisine VAR’dan ret yanıtı
    BEŞİKTAŞ, Akhisarspor karşısında maça hızlı başlarken, 11. dakikada penaltı beklentisinde bulundu. Kornerden gelen topta 'ün kafası 'dan döndü. Siyah-beyazlılar bu pozisyonda penaltı beklentisinde bulundu. Hakem ise VAR odasıyla irtibat haline geçti. Yıldırım görüştükten sonra pozisyon için devam kararını verdi.
    1. 13.8.2018
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