Ospina’da son dakika – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’da son dakika

    Ospina’da son dakika
    'ta, konusunda sıcak saatler yaşıyor. ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı için 2 milyon euro öneren siyahbeyazlılar olumsuz yanıt aldı. İngiliz ekibi, 29 yaşındaki kaleci için 5 milyon euro'da diretiyor.
    1. 13.8.2018
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