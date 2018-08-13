Negredo koptu! – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    koptu!

    Negredo koptu!
    BEŞIKTAŞ'ta kadroda düşünülmeyen 'nun transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol golcü, instagram'dan Rayo Vallecano'yu takibe aldı. Daha önceden Vallecano ile yapılan görüşmelerinin ardından Negredo'nun instagram hesabından Vallecano'yu takibe alması sosyal medyada da yankı uyandırdı.
    1. 13.8.2018
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