Necip’e teselli – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Necip’e teselli

    Necip’e teselli
    MAÇIN 56. dakikasında Seleznyov'un attığı golde büyük bir hata yaparak topu rakibine kaptran , o dakikaya kadar başarılı bir performans sergilemesine rağmen yenilen golde büyük pay sahibi oldu. Golün ardından takım arkadaşları Necip Uysal'ı teselli ederken, siyah beyazlı taraftarlar ise alkışlayarak Necip'e destek oldu ve futbolcularının oyundan düşmemesini sağladı.
    1. 13.8.2018
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