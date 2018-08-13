LASK Linz-Beşiktaş maçını Nikola Dabanovic yönetecek
Beşiktaş ile Avusturya ekibi LASK Linz arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçını Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetecek.
16 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Jovica Tatar ile Aleksandar Djikanovic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Vojin Vojinovic.
- 13.8.2018 16:57
-
Milan Bakayoko ve Martial'ın peşinde!
Toplam 1
Yorum
emre Bonucci gitmesi büyük bir kayıp oldu ama bu iki transfer gerçekleşirse katkı sağlar özellikle martial manchester united fazla şans verilmedi
-
Simon Mignolet Napoli'ye gitmek istiyor!
Toplam 2
Yorum
u.açar Mert Günok u istiyoruz.Başka kaleciye gerek yok.
-
Galatasaray, Manchester City'den Douglas Luiz'i istiyor!
Toplam 2
Yorum
öğretici belhanda, feghouli ve gomis zarar etmemek kaydıyla satılmalı.yerlerine, senelik ücreti 1.5 milyonu geçmeyecek oyuncular alınmalı !
LASK Linz-Beşiktaş maçını Nikola Dabanovic yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.