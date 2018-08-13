LASK Linz-Beşiktaş maçını Nikola Dabanovic yönetecek
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Linz- maçını yönetecek

    <a href="/index/lask?id=7f863815-f58f-4fc0-a0af-39a26f58486b" class="" rel="tag">LASK</a> Linz-<a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçını <a href="/index/nikola-dabanovic?id=a6dc5491-59ed-4d15-9232-524ee59215d0" class="" rel="tag">Nikola Dabanovic</a> yönetecek

    ile ekibi Linz arasında oynanacak Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçını Karadağ Futbol Federasyonu'ndan yönetecek.

    16 Ağustos Perşembe günü 'da oynanacak mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Jovica Tatar ile Aleksandar Djikanovic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Vojin Vojinovic.

    1. 13.8.2018 16:57
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