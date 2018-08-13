Küfürü bırak Beşiktaş’ı bırakma – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Küfürü bırak ’ı bırakma

    Küfürü bırak Beşiktaş’ı bırakma
    Beşiktaşlı taraftarlar, dün önemli bir duyuruda bulundu. Siyah-beyazlılar, yayımladıkları bildiride şu ifadeleri kullandı: Stadımızdaki maçlarda toplu şekilde küfür edilmemesine ve merdiven boşlukların maç esnasında işgal edilmemesine dikkat edip, geçtiğimiz yıl kulübümüze kesilen 5 milyon TL cezanın kasamızda kalmasını hep birlikte sağlayacağız. Haydi büyük taraftarı; küfürü bırak, Beşiktaş'ı yalnız bırakma."
    1. 13.8.2018
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