Jeremain Lens'ten sakatlık açıklaması
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'ten sakatlık açıklaması

    Jeremain Lens'ten sakatlık açıklaması

    'ın yıldız futbolcuları ve , 'in ilk haftasında 2-1 kazandıkları Akhisarspor karşılaşmasını değerlendirdiler. Lens, maç sonrası yaptığı açıklamada sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.

    , 'e Akhisarspor galibiyetiyle başladı. 3 puanı 2-1'lik skorla alan Beşiktaş'ta ilk golü atan ve 2. golün asistini yapan maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı Jeremain Lens "Sakatlığım çok ciddi gibi gözükmüyor. Geçen yıl, en iyi sezonum değildi. Daha iyi performans göstermek için çok çalışıyorum. Umarım bu sezon daha iyi geçecek. Geçen sezon da iyi çalışmıştım, ama demek ki daha sıkı çalışmak gerekiyor. Umarım bu sezon başarılı olabilirim." diye konuştu.

    1. 13.8.2018 08:55
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