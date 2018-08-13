Jeremain Lens'ten sakatlık açıklaması
Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Pepe ve Jeremain Lens, Süper Lig'in ilk haftasında 2-1 kazandıkları Akhisarspor karşılaşmasını değerlendirdiler. Lens, maç sonrası yaptığı açıklamada sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.
Beşiktaş, Süper Lig'e Akhisarspor galibiyetiyle başladı. 3 puanı 2-1'lik skorla alan Beşiktaş'ta ilk golü atan Pepe ve 2. golün asistini yapan Jeremain Lens maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı Jeremain Lens "Sakatlığım çok ciddi gibi gözükmüyor. Geçen yıl, en iyi sezonum değildi. Daha iyi performans göstermek için çok çalışıyorum. Umarım bu sezon daha iyi geçecek. Geçen sezon da iyi çalışmıştım, ama demek ki daha sıkı çalışmak gerekiyor. Umarım bu sezon başarılı olabilirim." diye konuştu.
- 13.8.2018 08:55
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Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya
Toplam 2
Yorum
Helal olsun Tebrikler hepinize. Başarılara devam durmak yok yer şey TÜRKİYEMİZ için
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Fenerbahçe'de yıkılmaz kale! Josef ve Topal...
Toplam 8
Yorum
Fenerbahce Yaptiklari önemli pas hatalarini kimse görmüyor herhalde,son anda mac neredeyse berabere bitecekti
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Jeremain Lens'ten sakatlık açıklaması
Toplam 5
Yorum
umut gökhana alternatif alınmadı mı dinlensin biraz pepe vida yan yana oynatın bırakın stoper olmayandan stoper yaratmayı nasıl mantıkk bu
Jeremain Lens'ten sakatlık açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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