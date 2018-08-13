Beşiktaş, Süper Lig'e Akhisarspor galibiyetiyle başladı. 3 puanı 2-1'lik skorla alan Beşiktaş'ta ilk golü atan Pepe ve 2. golün asistini yapan Jeremain Lens maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı Jeremain Lens "Sakatlığım çok ciddi gibi gözükmüyor. Geçen yıl, en iyi sezonum değildi. Daha iyi performans göstermek için çok çalışıyorum. Umarım bu sezon daha iyi geçecek. Geçen sezon da iyi çalışmıştım, ama demek ki daha sıkı çalışmak gerekiyor. Umarım bu sezon başarılı olabilirim." diye konuştu.