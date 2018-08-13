Efsane geri döndü – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Efsane geri döndü

    Efsane geri döndü
    Beşiktaşlılar için geliştirilen Vodafone Kara- Kartal Hareketi kapsamında "Arkadaşını Getir" kampanyası, yoğun talep üzerine yeniden düzenleniyor. Kampanya ile arkadaşını Vodafone KaraKartal'a transfer eden herkese ve gelen arkadaşına sosyal medyada geçerli 2 GB hediye edilirken, 8 GB'ye kadar kazanma imkânı var.
    1. 13.8.2018
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