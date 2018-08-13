Bu işin Prof’u – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Bu işin Prof’u

    Bu işin Prof’u

    Geçen sezon adına ligin ilk golünü atan dün de siftahı yaptı. Babel de yine ustalığını konuşturdu. ’ın ’taki 100. golünü kaydetti

    Beşiktaş 'in ilk haftasında Akhisar engelini yıldız isimleri ve ile geçti. Pepe, 39'da nefis bir kafa golüyle 'ı öne geçirdi. Portekizli stoper geçen sezonun ilk maçı olan sınavında da sezonun ilk golünü yine kafayla kaydetmişti. Gecenin diğer yıldızı Babel de klasını konuşturan bir diğer isimdi. Hollandalı futbolcu 42'de attığı golle durumu 2-0'a getirirken, ayrıca tarihe de geçti. 31 yaşındaki futbolcu, 'ın 'taki 100. golünü kaydetti. Babel'in 62. dakikada attığı şut ise direkte patladı. Kartal, şampiyonu Akhisar'ı iki yabancı yıldızıyla avladı.
    1. 13.8.2018
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