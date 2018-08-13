Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul 16 Eylül Pazar günü yapılacak. Seçim için mevcut başkan Fikret Orman'a henüz rakip çıkmış değil
Başkan Fikret Orman, iki gün önce yapılan Beşiktaş Divan Kurulu 2018 Yılı 3'üncü Olağan Toplantısı'nda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alındığını açıklamıştı. Beşiktaş yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, seçimin 16 Eylül Pazar günü yapılması kararını aldı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Fikret Orman başkanlığında bugün toplanan Beşiktaş JK Yönetim Kurulu tarafından, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alınmıştır.
Karar uyarınca, Derneğimizin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 16 Eylül 2018 Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
- 13.8.2018 18:30
- Güncelleme: 13.8.2018 18:55
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Milan Bakayoko ve Martial'ın peşinde!
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Yorum
emre Bonucci gitmesi büyük bir kayıp oldu ama bu iki transfer gerçekleşirse katkı sağlar özellikle martial manchester united fazla şans verilmedi
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Simon Mignolet Napoli'ye gitmek istiyor!
Toplam 2
Yorum
u.açar Mert Günok u istiyoruz.Başka kaleciye gerek yok.
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Galatasaray, Manchester City'den Douglas Luiz'i istiyor!
Toplam 2
Yorum
öğretici belhanda, feghouli ve gomis zarar etmemek kaydıyla satılmalı.yerlerine, senelik ücreti 1.5 milyonu geçmeyecek oyuncular alınmalı !
Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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