Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'ta seçim tarihi belli oldu

    Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

    'ta olağanüstü seçimli genel kurul Pazar günü yapılacak. Seçim için mevcut başkan 'a henüz rakip çıkmış değil

    'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un tarihi belli oldu. Siyah beyazlıların başkanını seçeceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, Pazar günü gerçekleştirilecek.

    Başkan , iki gün önce yapılan Beşiktaş Divan Kurulu 2018 Yılı 3'üncü Olağan Toplantısı'nda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alındığını açıklamıştı. Beşiktaş yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, seçimin 16 Eylül Pazar günü yapılması kararını aldı.

    Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Fikret Orman başkanlığında bugün toplanan Beşiktaş JK Yönetim Kurulu tarafından, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alınmıştır.

    Karar uyarınca, Derneğimizin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 16 Eylül 2018 Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacaktır.

    Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
    1. 13.8.2018 18:30
    2. Güncelleme: 13.8.2018 18:55
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