Beşiktaş’ın efsane başkanı mezarı başında anıldı
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’ın efsane başkanı mezarı başında anıldı

    Beşiktaş’ın efsane başkanı mezarı başında anıldı

    Onursal Başkanı , vefatının 4. yılında Feriköy’deki kabri başında anıldı. Beşiktaş Başkanı ve ’nin yanı sıra, Başkanı Tevfik Yamantürk, Seba ailesi ve Beşiktaş taraftarları anma töreninde hazır bulundu.

    , efsane başkanın mezarına çiçek bıraktıktan sonra dualar okundu. Orman ve , 'ın kurucusu 'in mezarına da çiçek bıraktı ve ardından dua etti.

    Fikret Orman: "Süleyman abi bizlere çok önemli şeyler öğretti"


    'nın kabri başında konuşan Fikret Orman, "Allah gani gani rahmet eylesin Süleyman abiye. camiasına çok şeyler kazandırdı. Bize önemli şeyler öğrettiler. Bunlardan birisi Beşiktaşlılığı, centilmenliği, sportmenliği gösterdi. Biz ondan çok şey öğrendik. Hepimizin onunla bir ilişkisi ve gönül bağı vardı. Bize Allah iyi şeyler yapmayı, Beşiktaşlıları mutlu etmeyi nasip etsin. Son sözü 'Beşiktaş'ı üzmesinler' oldu. İnşallah Beşiktaş'ı kimse üzmesin, Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

    1. 13.8.2018 12:54
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