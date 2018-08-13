Fikret Orman, efsane başkanın mezarına çiçek bıraktıktan sonra dualar okundu. Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in mezarına da çiçek bıraktı ve ardından dua etti.



Fikret Orman: "Süleyman abi bizlere çok önemli şeyler öğretti"



Süleyman Seba'nın kabri başında konuşan Fikret Orman, "Allah gani gani rahmet eylesin Süleyman abiye. Beşiktaş camiasına çok şeyler kazandırdı. Bize önemli şeyler öğrettiler. Bunlardan birisi Beşiktaşlılığı, centilmenliği, sportmenliği gösterdi. Biz ondan çok şey öğrendik. Hepimizin onunla bir ilişkisi ve gönül bağı vardı. Bize Allah iyi şeyler yapmayı, Beşiktaşlıları mutlu etmeyi nasip etsin. Son sözü 'Beşiktaş'ı üzmesinler' oldu. İnşallah Beşiktaş'ı kimse üzmesin, Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

