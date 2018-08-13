Adım adım seçime – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    seçime

    <a href="/index/adim?id=ab8dc0f6-88ba-4215-9f14-3259bfbee07d" class="" rel="tag">Adım</a> adım seçime
    BEŞİKTAŞ'IN önceki gün yapılan Olağan 'nda konuşan başkan , seçime gideceklerini duyurmuştu. Siyah-beyazlı yönetimin dünkü Akhisarspor maçı öncesi yaptığı toplantıda gündemin ilk maddesi olağanüstü oldu. Yönetimin ekim ayında seçimi yapacağı belirtildi.
    1. 13.8.2018
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