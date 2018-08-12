Tolga Zengin, 496 gün sonra – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    , 496 gün sonra

    Tolga Zengin, 496 gün sonra

    , Spor Toto 2018-2019 sezonu ilk haftasında Akhisarspor'u ağırlarken, kadroda değişiklik olmadı.

    Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü , UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz ile oynanan ilk maçın 11'ini Akhisarspor karşılaşmasında bozmadı.

    'ta Avrupa kupasındaki maçlarda olduğu gibi kalede görev aldı. Siyah-beyazlı takımın savunma dörtlüsü , Pepe, ve 'den oluşurken, bu oyuncuların önünde ile şans buldu.

    Akhisarspor karşısında orta sahada , ve oynadı. Siyah-beyazlı ekipte forvet hattında ise Cyle Larin yer aldı.

    TOLGA ZENGİN, 496 GÜN SONRA
    Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli kalecisi Tolga Zengin, 496 gün sonra 'deki bir maçta şans buldu.

    Geride kalan iki sezonda siyah-beyazlı takımın eski kalecisi Fabricio Ramirez'in yedeği durumunda kalan Tolga, ligde son olarak 2016-2017 sezonunun 26. haftasındaki Gençlerbirliği maçında görev almıştı. Beşiktaş, 2 Nisan 2017'de oynanan bu karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.

    ADRİANO VE GÖKHAN TÖRE YEDEKLER ARASINDA
    Beşiktaş'ta LASK Linz mücadelesinde kadroda yer almayan Adriano Correia ile , Akhisarspor maçına yedek başladı.

    Adriano, Avusturya ekibine karşı sakatlığı nedeniyle oynayamazken, Şenol Güneş, Gökhan Töre'yi de kadroya almamıştı.

    VİDA VE HUTCHİNSON YİNE YOK
    Siyah-beyazlı ekipte Domagoj Vida ile kadroda yer bulamadı.

    Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın da şans bulamayan oyunculardan oldu.

    Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Fatih Aksoy, Enzo Roco, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Vagner Love ve Alvaro Negredo yedek soyundu.

    84 GÜN SONRA LİG MAÇINA ÇIKTI
    Beşiktaş, 84 gün sonra Süper Lig'de bir maça çıktı.

    Siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun son haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etmişti. 19 Mayıs tarihinde oynanan karşılaşmayı 5-1 kazanan Beşiktaş, yeni sezonu da taraftarları önünde açtı.

    Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park tribünlerini büyük oranda doldurdu. Mücadeleyi 30 bine yakın taraftar takip etti.

    Siyah-beyazlılar, maç öncesi kulübün eski başkanı Süleyman Seba lehine tezahüratta bulundu.

    AKHİSARSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
    Geçen sezon 'nı müzesine götüren ve bu sezon da önünde 'yı kazanan Akhisarspor, Süper Lig'in startını ise Beşiktaş deplasmanında verdi.

    Konuk ekibin teknik direktörü Safet Susic, Galatasaray mücadelesine göre Beşiktaş karşısında üç değişiklik yaptı.

    TFF Süper Kupa maçının ilk 11'inde şans bulan Helder Barbosa ile Elvis Kofi Manu, siyah-beyazlı ekip karşısında yedek soyunurken, Galatasaray maçının başlangıç kadrosunda yer alan isimlerden Dany Nounkeu ise kadroda yer almadı.

    Akhisarspor'da bu oyuncuların yerine Caner Osmanpaşa, Daniel Alexander Larsson ile Miguel Lopes forma giydi.

    1. 12.8.2018 22:30
    2. Güncelleme: 12.8.2018 22:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tolga Zengin, 496 gün sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN