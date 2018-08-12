Tolga Zengin, 496 gün sonra
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu ilk haftasında Akhisarspor'u ağırlarken, kadroda değişiklik olmadı.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz ile oynanan ilk maçın 11'ini Akhisarspor karşılaşmasında bozmadı.
Beşiktaş'ta Avrupa kupasındaki maçlarda olduğu gibi kalede Tolga Zengin görev aldı. Siyah-beyazlı takımın savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Pepe, Necip Uysal ve Caner Erkin'den oluşurken, bu oyuncuların önünde Gary Medel ile Tolgay Arslan şans buldu.
Akhisarspor karşısında orta sahada Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Ryan Babel oynadı. Siyah-beyazlı ekipte forvet hattında ise Cyle Larin yer aldı.
TOLGA ZENGİN, 496 GÜN SONRA
Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli kalecisi Tolga Zengin, 496 gün sonra Süper Lig'deki bir maçta şans buldu.
Geride kalan iki sezonda siyah-beyazlı takımın eski kalecisi Fabricio Ramirez'in yedeği durumunda kalan Tolga, ligde son olarak 2016-2017 sezonunun 26. haftasındaki Gençlerbirliği maçında görev almıştı. Beşiktaş, 2 Nisan 2017'de oynanan bu karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.
ADRİANO VE GÖKHAN TÖRE YEDEKLER ARASINDA
Beşiktaş'ta LASK Linz mücadelesinde kadroda yer almayan Adriano Correia ile Gökhan Töre, Akhisarspor maçına yedek başladı.
Adriano, Avusturya ekibine karşı sakatlığı nedeniyle oynayamazken, Şenol Güneş, Gökhan Töre'yi de kadroya almamıştı.
VİDA VE HUTCHİNSON YİNE YOK
Siyah-beyazlı ekipte Domagoj Vida ile Atiba Hutchinson kadroda yer bulamadı.
Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın da şans bulamayan oyunculardan oldu.
Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Fatih Aksoy, Enzo Roco, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Vagner Love ve Alvaro Negredo yedek soyundu.
84 GÜN SONRA LİG MAÇINA ÇIKTI
Beşiktaş, 84 gün sonra Süper Lig'de bir maça çıktı.
Siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun son haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etmişti. 19 Mayıs tarihinde oynanan karşılaşmayı 5-1 kazanan Beşiktaş, yeni sezonu da taraftarları önünde açtı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park tribünlerini büyük oranda doldurdu. Mücadeleyi 30 bine yakın taraftar takip etti.
Siyah-beyazlılar, maç öncesi kulübün eski başkanı Süleyman Seba lehine tezahüratta bulundu.
AKHİSARSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve bu sezon da Galatasaray önünde TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, Süper Lig'in startını ise Beşiktaş deplasmanında verdi.
Konuk ekibin teknik direktörü Safet Susic, Galatasaray mücadelesine göre Beşiktaş karşısında üç değişiklik yaptı.
TFF Süper Kupa maçının ilk 11'inde şans bulan Helder Barbosa ile Elvis Kofi Manu, siyah-beyazlı ekip karşısında yedek soyunurken, Galatasaray maçının başlangıç kadrosunda yer alan isimlerden Dany Nounkeu ise kadroda yer almadı.
Akhisarspor'da bu oyuncuların yerine Caner Osmanpaşa, Daniel Alexander Larsson ile Miguel Lopes forma giydi.
- 12.8.2018 22:30
- Güncelleme: 12.8.2018 22:30
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
Tolga Zengin, 496 gün sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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