Sezonu yine Pepe açtı
Spor Toto Süper Lig’e Akhisarspor maçıyla başlayan Beşiktaş, rakibi karşısında 39. dakikada Pepe’nin golüyle öne geçti. Pepe, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Kartal’ın ligdeki ilk golünü atan isim oldu.
- 12.8.2018 22:38
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
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