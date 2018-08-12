Sezonu yine Pepe açtı – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Sezonu yine açtı

    Sezonu yine Pepe açtı

    ’e Akhisarspor maçıyla başlayan , rakibi karşısında 39. dakikada ’nin golüyle öne geçti. Pepe, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da ’ın ligdeki ilk golünü atan isim oldu.

    2018-2019 sezonuna Akhisarspor maçıyla başlayan , rakibi karşısında 39. dakikada 'nin attığı golle öne geçerken, bu gol siyah-beyazlıların bu sezon ligde ilk golü oldu. Portekizli yıldız, 39. dakikada 'in soldan yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselerek kafayı vurarak takımını öne geçirirken, geçtiğimiz yıl da Beşiktaş'ın ligdeki ilk golünü atan isim olmuştu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan ilk lig karşılaşmasında 'u konuk eden siyah-beyazlılar, 45. dakikasında 'in ortasında Pepe'nin kafa golüyle ligdeki ilk golünü atmıştı. Pepe, 2 sezon üst üste Beşiktaş'ın ligdeki ilk golünü atan isim oldu.
    1. 12.8.2018 22:38
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