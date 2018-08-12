Şenol Güneş'ten sürpriz Vida kararı – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    'ten sürpriz Vida kararı

    Şenol Güneş'ten sürpriz Vida kararı

    , 'ndan geç dönen Domafoj Vida'yı 'in ilk haftasındaki maçı kadrosuna almadı.

    , Spor Toto Lefter Küçükandonyadis sezonu açılış maçında sahasında Akhisarspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazılarda teknik direktör bu karşılaşma için, Lask Linz maçında sahaya sürdüğü kadroda değişikliğe gitmedi.

    HIRVAT YILDIZ KADRODA YOK
    Defans hattında Pepe'nin yanında 'a şans veren Güneş, Domagoj Vida'yı ise 21 kişilik maç kadrosuna almadı. Yeni transfer Enzo Roco ise yedekler arasında yer aldı. Şenol Güneş'in Domagoj Vida'yı tatilden yeni geldiği ve takımla çok az çalışmaya çıktığı için 21 kişilik kadroya almadığı belirtildi.

    Beşiktaş'ın Akhisarspor maçı 11'i, Tolga, Gönül, Pepe, Necip, Caner, Medel, Özyakup, Tolgay, Babel, Lens, Larin'den oluşurken, yedeklerde Utku, Ersin, Fatih, Adriano, Roco, Dorukhan, Quaresma, Töre, Love, Negredo yer aldı.
    1. 12.8.2018 21:16
    2. Güncelleme: 12.8.2018 21:21
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