Şenol Güneş'ten sürpriz Vida kararı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası'ndan geç dönen Domafoj Vida'yı Süper Lig'in ilk haftasındaki Akhisar Belediyespor maçı kadrosuna almadı.
HIRVAT YILDIZ KADRODA YOK
Defans hattında Pepe'nin yanında Necip Uysal'a şans veren Güneş, Domagoj Vida'yı ise 21 kişilik maç kadrosuna almadı. Yeni transfer Enzo Roco ise yedekler arasında yer aldı. Şenol Güneş'in Domagoj Vida'yı tatilden yeni geldiği ve takımla çok az çalışmaya çıktığı için 21 kişilik kadroya almadığı belirtildi.
Beşiktaş'ın Akhisarspor maçı 11'i, Tolga, Gönül, Pepe, Necip, Caner, Medel, Özyakup, Tolgay, Babel, Lens, Larin'den oluşurken, yedeklerde Utku, Ersin, Fatih, Adriano, Roco, Dorukhan, Quaresma, Töre, Love, Negredo yer aldı.
- 12.8.2018 21:16
- Güncelleme: 12.8.2018 21:21
- Milli takımımız 4x100 metre bayrak yarışında milli takımımız finale kaldı
- Beşiktaş - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 59’uncu Kurtdere Güreşlerinin Başpehlivanı İsmail Balaban oldu
- Beşiktaş'ın rakibi LASK Linz, ligde ilk galibiyetini aldı
- Son şampiyon Manchester City galibiyetle başladı
-
Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
-
Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
-
Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
Şenol Güneş'ten sürpriz Vida kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.