Şenol Güneş kadroyu bozmadı – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    kadroyu bozmadı

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> kadroyu bozmadı

    ’in ilk maçında Akhisarspor’u konuk eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör , Linz maçının kadrosunu bozmadı.

    Beşiktaş , Akhisarspor karşısında, Linz'e karşı çıkardığı kadroyu bozmadı. Linz karşısında dinlendirme amaçlı olarak kadroya almadığı ve hafif sakatlığı bulunduğu için kadroda bulunmayan Adriano, Akhisarspor mücadelesinde kadroda yer aldı. 2 isim de mücadeleye kulübede başladı.
    1. 12.8.2018 22:33
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