Gençlerde Beşiktaş 1-0 kazandı – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Gençlerde kazandı

    Gençlerde Beşiktaş 1-0 kazandı
    Ümraniye 'nde oynanan karşılaşmaya Ersin, Mehmet, Alpay, Ege, Hüseyin, Berkay, , Uygar, Oğuzhan, Bülent ve Berke 11'iyle başlayan , ilk yarıda Ege'nin attığı golle öne geçerken mücadele de bu sonuçla tamamlandı. 'in yardımcılığını yapan Guti de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.
    1. 12.8.2018 22:23
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