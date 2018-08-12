Enzo Roco ilk kez sahada – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    ilk kez sahada

    Enzo Roco ilk kez sahada

    ’ın ’nın Cruz Azul takımından kadrosuna kattığı Şilili savunma oyuncusu , siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıktı.

    Siyah-beyazlı takımın yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Şilili savunma oyuncusu , ilk kez formasıyla sahaya çıktı. LASK Linz ile oynanan Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında kadroda olmasına rağmen şans bulmayan Roco, Akhisar karşılaşmasının 74. dakikasında 'ın yerine oyuna dahil oldu. Roco oyuna girdiği sırada tribünler de Şilili futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu.
    1. 12.8.2018 23:48
    2. Güncelleme: 12.8.2018 23:50
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