Chadli Beşiktaş’ta! – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Chadli ’ta!

    Chadli Beşiktaş’ta!

    'ta için çalışmaları sürerken Avrupa basınında da transfer iddiaları yer almaya devam ediyor.

    'ta için çalışmaları sürerken Avrupa basınında da transfer iddiaları yer almaya devam ediyor. France Football; Beşiktaş'ın forması giyen Nacer Chadli ile maaş konusunda anlaşma sağladığını yazdı. Siyah beyazlıların, İngiliz kulübü ile ise Chadli'nin kiralanması konusunda görüşmelerini yaptığı belirtildi. Bu arada West Bromwich Albion'un maçının kadrosuna Belçikalı oyuncu bulunmuyor. İngiliz taraftarlar Chadli'nin kadroya alınmamasını Beşiktaş'a transfer olduğu şeklinde yorumladı.

    1. 12.8.2018
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