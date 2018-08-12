Chadli Beşiktaş’ta!
Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken Avrupa basınında da transfer iddiaları yer almaya devam ediyor.
Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken Avrupa basınında da transfer iddiaları yer almaya devam ediyor. France Football; Beşiktaş'ın West Bromwich forması giyen Nacer Chadli ile maaş konusunda anlaşma sağladığını yazdı. Siyah beyazlıların, İngiliz kulübü ile ise Chadli'nin kiralanması konusunda görüşmelerini yaptığı belirtildi. Bu arada West Bromwich Albion'un Norwich City maçının kadrosuna Belçikalı oyuncu bulunmuyor. İngiliz taraftarlar Chadli'nin kadroya alınmamasını Beşiktaş'a transfer olduğu şeklinde yorumladı.
- 12.8.2018
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
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