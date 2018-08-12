Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken Avrupa basınında da transfer iddiaları yer almaya devam ediyor. France Football; Beşiktaş'ın West Bromwich forması giyen Nacer Chadli ile maaş konusunda anlaşma sağladığını yazdı. Siyah beyazlıların, İngiliz kulübü ile ise Chadli'nin kiralanması konusunda görüşmelerini yaptığı belirtildi. Bu arada West Bromwich Albion'un Norwich City maçının kadrosuna Belçikalı oyuncu bulunmuyor. İngiliz taraftarlar Chadli'nin kadroya alınmamasını Beşiktaş'a transfer olduğu şeklinde yorumladı.