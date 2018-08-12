Beşiktaş'ın rakibi LASK Linz, ligde ilk galibiyetini aldı – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    'ın rakibi Linz, ligde ilk galibiyetini aldı

    Beşiktaş'ın rakibi LASK Linz, ligde ilk galibiyetini aldı

    Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin 3. haftasında Linz, deplasmanda 'i 1-0 yendi.

    Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 'ın rakibi olan Linz, karşısında 90+1. dakikada savunma oyuncusu Markus Wostry'nin kaydettiği gol ile 3 puanın sahibi oldu ve ligde ilk galibiyetini elde etti.

    Bu sonuçla LASK Linz puanını 4'e çıkarırken, Admira Wacker 3 puanda kaldı.

    Beşiktaş, 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının rövanşında, 16 Ağustos Perşembe günü LASK Linz ile deplasmanda mücadele edecek.

    1. 12.8.2018 20:20
    2. Güncelleme: 12.8.2018 20:24
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