Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin 3. haftasında LASK Linz, deplasmanda Admira Wacker'i 1-0 yendi.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olan LASK Linz, Admira Wacker karşısında 90+1. dakikada savunma oyuncusu Markus Wostry'nin kaydettiği gol ile 3 puanın sahibi oldu ve ligde ilk galibiyetini elde etti.
Bu sonuçla LASK Linz puanını 4'e çıkarırken, Admira Wacker 3 puanda kaldı.
Beşiktaş, 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının rövanşında, 16 Ağustos Perşembe günü LASK Linz ile deplasmanda mücadele edecek.
- 12.8.2018 20:20
- Güncelleme: 12.8.2018 20:24
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
Beşiktaş'ın rakibi LASK Linz, ligde ilk galibiyetini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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