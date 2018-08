Beşiktaş'ta dün şok bir gelişme yaşandı ve Başkan Fikret Orman, olağanüstü seçime gitme kararı aldığını açıkladı. Fikret Orman, "Beşiktaş ile zor bir sürece giriyoruz. Heyecanımızı artırmamız lazım. 6.5 sene içinde hepimiz yorulduk. Silkelenmemiz lazım. Tüzük tadili için Eylül sonlarında kongre yapacaktık, bunu birleştireceğim; yeniden seçime gideceğim. Ama olağanüstü genel kurula gidilse dahi 2019'da seçim olacak. İsteyen herkes aday olabilir. Ne söylemek istiyorsa, gelir kamuoyuna konuşur; biz de öğrenmiş oluruz. Kendi yönetimimiz birçok iş yapmamız lazım bunu da ancak gücünü yeniden almış yeniliğe soyulmuş bir yönetim kurulu ile yapabiliriz, öyle olmalı. Çok kısa olmayan ama kısa süre içinde seçime gidilecek" ifadelerini kullandı.



HERKES AÇIKÇA KONUŞSUN

Orman şöyle devam etti: "Aday olmak isteyenler, borçlar için planı olanlar, kulislerde konuşanlar için de bir fırsat. Nasıl çözeceklerini anlatsınlar, biz de Beşiktaş kamuoyu da bunu görmüş olur. Yani diyorum ki, hodri meydan! Herkes gelsin ne söyleyeceği varsa genel kurula çıksın. Genel kurul da, burada kararını verir. Ben Beşiktaş kulübünün içinde doğdum. Babamdan dolayı Beşiktaş'ın içinde yaşadım hep. Her aşamasını bilir, büyüklerin çoğunu tanırım. Hepsi hafızamda kayıtlı. Kimin ne yaptığını gayet iyi bilirim. Doğru bildiklerimi iktidar döneminde de olmadığımda da açıkça ifade ettim. Hep Beşiktaş'ın marka değerini, saygınlığı, onuru ve gururuna dikkat ettim. Vermiş olduğum kararı buna göre verdim."



YÖNETİM KURULUNUN ENERJİSİ DÜŞTÜ

Olağanüstü seçim kararıyla ilgili açıklamada bulunan Orman, "Yönetim Kurulu'yla ilgili aklınızda soru işareti olmasın. 7 senedir beraber yürüyoruz. Yolculuk içinde üzüntüler oluyor, kişisel durumlar oluyor, 7 senede enerji de düşüyor. Türkiye bir süreçten geçiyor ve bizim aktif olarak çalışmamız gerekiyor. Yönetim Kurulu'ndaki çoğu kişi arkadaşım. Yönetim kurulundan çok memnunum ama enerji düştü. Silkelenip devam etmemiz gerekiyor" dedi.



UZAYDAN MI GELDİN?

Başkan Fikret Orman, bazı şeyleri fazla abartan bir millet olduklarını ifade etti. Fikret Orman, "Geçenlerde bir oyuncu gelip bana dedi ki, 'Ben çok iyi oynadım, iyi performans sergiledim!' Ben de kendisine 'Sen uzaydan mı geldin? Daha önce şu takımda oynadın olmadı, bu takımda oynadın olmadı. Bu kulüp ve bu camia olduğu için böyle oynadın' yanıtını verdim. Nasıl böyle bir düşünceye kapılıyorlar, anlam veremiyorum" dedi.



HER GELEN GİTMESİNİ BİLMELİ

Olağanüstü seçime gidilmesi durumunda dahi tüzükte olduği gibi mayıs ayında seçim yapılacağını sözlerine ekleyen Fikret Orman, "Süleyman Abi gibi 15 sene başkanlık yapma gibi bir niyetim yok. Biz hizmet için geldik, yaptık, bitecek ve gideceğiz. Bugün dışarı çıkıp yemek yiyemiyorsun. Çocuklarımla kendi tekneme gidiyorum, 'başkan tatile gitti' diyorlar. Ben kimsenin memuru değilim ki, ben de insanım. Ben Beşiktaş Başkanı olurken, sabah 7'de mesaiye gelirim diye taahhütte mi bulundum" benzetmesinde bulundu.



GÜNEŞ, YÖNETİMİN ÜZERİNDE DEĞİLDİR

Şenol Güneş'in transfere karışmamasıyla ilgili eleştirileri yanıtlayan Beşiktaş Başkanı, "En kolay söylem, 'Hocam istedi diye aldık' demektir. Böyle olunca hocayı insanların önüne atarsınız. Sorumlu olan biziz. Hoca gittiği zaman, istediği futbolcu yine sizin oyuncunuz. Bu nedenle biz karar veriyoruz. Tabii ki hocaya soruyoruz ama futbolda karar mekanizması biziz. Beşiktaş'ı, Beşiktaş yönetim kurulu yönetiyor. Şenol Güneş, Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun üzerinde değil" şeklinde konuştu.



HİÇ HAKARET ETMEDİM!

Fikret Orman, kulübü yabancıların alacağı yönündeki yorumlara sert tepki gösterdi. Başkan Orman, "Süleyman Seba'nın mallarını sattırmayız, Beşiktaş Beşiktaşlılarındır, buraya Çinliler'i getirmeyiz diyorlar. Kim davet etmiş Çinlileri. Olmayan şeyler üzerinden konuşuluyor. Ben Yıldırım Demirören'i en ağır şekilde eleştirmiş kişiyim, bir kez hakaret etmedim. Bizi ne üslupla eleştirirseniz, aynı üslupla cevap vereceğim" diye konuştu.



TÜZÜK'TE 4 MADDE DEĞİŞMELİ

Tüzük tadili konusunda görüşlerini aktaran Orman, "Tüzükte değiştirmek istediğim dört madde var. İlki raporların geç gelmesi, ikincisi divan aidatı, üçüncüsü genel af getirelim istiyorum, sicil affı olsun. Dördüncüsü de yönetim kurulu sayısının aşağı çekilmesi... 2019'da da aday olup son dönemimde çok radikal eylemlere gideceğim. Bana kalırsa artık Beşiktaş Kulübünde başkanın da maaş alması lazım, benden sonraki rahat etsin" ifadelerini kullandı.



KÜFÜR ETTİREN ŞEREFSİZDİR

Eski futbolcu ve yöneticilere sosyal medyada küfür edilmesiyle ilgili konuşan Orman, "Ne yapacağız bilmiyorum. Bu büyük nezaketsizlik ve bunu yaptıran da şerefsizdir. Kulübe namusumuzu teslim etmeye değil, hizmet etmeye geldik. Beşiktaş Başkanı'yım ve bana kimse hakaret edemez" dedi.



ALİ KOÇ GELDİĞİ İÇİN MUTLUYUM

Orman, F.Bahçe'de başkanlığa Ali Koç'un gelmesiyle ilgili olarak şu yorumu yaptı: "Büyük Beşiktaşlı Rahmi Bey'in oğlu, F.Bahçe'nin Başkanı oldu. Türk futboluna yeni bir üslup geldiği için, bir masanın etrafında oturduğumuz için çok mutluyum. Gidenin arkasından konuşmayalım" yorumunu yaptı.