Beşiktaş - Akhisarspor | CANLI
Beşiktaş, yeni sezonu Akhisar maçıyla açıyor. Beşiktaş - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu Akhisarspor maçıyla açıyor. Siyah-beyazlılar, son Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sahibi rakibini bugün saat 21.45'te konuk edecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Vodafone Park'taki mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Beşiktaş, evinde oynadığı son 44 lig maçında yenilmedi. Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 37 galibiyet ve 7 beraberlikle 118 puan topladı. Bu karşılaşmaların 37'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 30 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Pepe, Necip, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Babel, Lens, Larin.
Yedekler: Utku, Ersin, Fatih, Adriano, Roco, Dorukhan, Quaresma, Töre, Love, Negredo
AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer, Aykut, Sissoko, Miguel Lopes, Bilal, Larsson, Seleznov.
Beşiktaş, Süper Lig sezonuna moralli başlayacak. Sezon öncesi ilk resmi karşılaşmalarını UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan siyah-beyazlı ekip, ön elemelerdeki 3 karşılaşmayı da kazandı. İkinci ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, 3. ön elemede ise Avusturya ekibi LASK Linz'e 1-0 üstünlük kurdu.
ÜÇ HAFTA DAHA PAZAR
Beşiktaş, Süper Lig'deki 2, 3 ve 4'ücü hafta maçlarını da pazar günü oynayacak. Program şöyle:
2. Hafta: Erzurum-Beşiktaş (19 Ağustos Pazar / 19.15);
3. Hafta: Beşiktaş- Antalya (26 Ağustos Pazar / 21.45),
4.Hafta: Bursaspor-Beşiktaş (2 Eylül Pazar / 21.45)
YENİ SEZON ÖNCESİ 4 TRANSFER
Beşiktaş, yeni sezon öncesinde 4 transfer yaptı. Kadrosunu Dorukhan Toköz, Umut Nayir ve Güven Yalçın ile gençleştiren siyah-beyazlılar, ayrıca Şili Milli Takımı forması giyen Enzo Roco'yu da kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirdi.
- 12.8.2018 20:46
- Güncelleme: 12.8.2018 22:05
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
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