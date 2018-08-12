Beşiktaş - Akhisarspor | CANLI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu Akhisarspor maçıyla açıyor. Siyah-beyazlılar, son Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sahibi rakibini bugün saat 21.45'te konuk edecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Vodafone Park'taki mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Beşiktaş, evinde oynadığı son 44 lig maçında yenilmedi. Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 37 galibiyet ve 7 beraberlikle 118 puan topladı. Bu karşılaşmaların 37'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 30 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Pepe, Necip, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Babel, Lens, Larin.

Yedekler: Utku, Ersin, Fatih, Adriano, Roco, Dorukhan, Quaresma, Töre, Love, Negredo

AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer, Aykut, Sissoko, Miguel Lopes, Bilal, Larsson, Seleznov.

Beşiktaş, Süper Lig sezonuna moralli başlayacak. Sezon öncesi ilk resmi karşılaşmalarını UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan siyah-beyazlı ekip, ön elemelerdeki 3 karşılaşmayı da kazandı. İkinci ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, 3. ön elemede ise Avusturya ekibi LASK Linz'e 1-0 üstünlük kurdu.

ÜÇ HAFTA DAHA PAZAR

Beşiktaş, Süper Lig'deki 2, 3 ve 4'ücü hafta maçlarını da pazar günü oynayacak. Program şöyle:

2. Hafta: Erzurum-Beşiktaş (19 Ağustos Pazar / 19.15);

3. Hafta: Beşiktaş- Antalya (26 Ağustos Pazar / 21.45),

4.Hafta: Bursaspor-Beşiktaş (2 Eylül Pazar / 21.45)

YENİ SEZON ÖNCESİ 4 TRANSFER

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde 4 transfer yaptı. Kadrosunu Dorukhan Toköz, Umut Nayir ve Güven Yalçın ile gençleştiren siyah-beyazlılar, ayrıca Şili Milli Takımı forması giyen Enzo Roco'yu da kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirdi.