Beşiktaş - Akhisarspor | CANLI – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Beşiktaş - Akhisarspor | CANLI

    Beşiktaş - Akhisarspor | CANLI

    Beşiktaş, yeni sezonu Akhisar maçıyla açıyor. Beşiktaş - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu Akhisarspor maçıyla açıyor. Siyah-beyazlılar, son Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sahibi rakibini bugün saat 21.45'te konuk edecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. 'taki mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Beşiktaş, evinde oynadığı son 44 lig maçında yenilmedi. Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 37 galibiyet ve 7 beraberlikle 118 puan topladı. Bu karşılaşmaların 37'sini 'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 30 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

    İLK 11'LER

    BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Pepe, Necip, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Babel, Lens, Larin.

    Yedekler: Utku, Ersin, Fatih, Adriano, Roco, Dorukhan, Quaresma, Töre, Love, Negredo

    AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer, Aykut, Sissoko, Miguel Lopes, Bilal, Larsson, Seleznov.

    Beşiktaş, Süper Lig sezonuna moralli başlayacak. Sezon öncesi ilk resmi karşılaşmalarını UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan siyah-beyazlı ekip, ön elemelerdeki 3 karşılaşmayı da kazandı. İkinci ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, 3. ön elemede ise Avusturya ekibi LASK Linz'e 1-0 üstünlük kurdu.

    ÜÇ HAFTA DAHA PAZAR

    Beşiktaş, Süper Lig'deki 2, 3 ve 4'ücü hafta maçlarını da pazar günü oynayacak. Program şöyle:

    2. Hafta: Erzurum-Beşiktaş (19 Ağustos Pazar / 19.15);

    3. Hafta: Beşiktaş- Antalya (26 Ağustos Pazar / 21.45),

    4.Hafta: Bursaspor-Beşiktaş (2 Eylül Pazar / 21.45)

    YENİ SEZON ÖNCESİ 4 TRANSFER

    Beşiktaş, yeni sezon öncesinde 4 transfer yaptı. Kadrosunu Dorukhan Toköz, Umut Nayir ve Güven Yalçın ile gençleştiren siyah-beyazlılar, ayrıca Şili Milli Takımı forması giyen Enzo Roco'yu da kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirdi.

    1. 12.8.2018 20:46
    2. Güncelleme: 12.8.2018 22:05
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