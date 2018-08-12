Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu Akhisarspor maçıyla açıyor. Siyah-beyazlılar, son Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sahibi rakibini bugün saat 21.45'te konuk edecek. Vodafone Park'taki mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Beşiktaş, evinde oynadığı son 44 lig maçında yenilmedi. Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 37 galibiyet ve 7 beraberlikle 118 puan topladı. Bu karşılaşmaların 37'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 30 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı. BEŞİKTAŞ, Süper Lig sezonuna moralli başlayacak. Sezon öncesi ilk resmi karşılaşmalarını UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan siyah-beyazlı ekip, ön elemelerdeki 3 karşılaşmayı da kazandı. İkinci ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, 3. ön elemede ise Avusturya ekibi LASK Linz'e 1-0 üstünlük kurdu.



ÜÇ HAFTA DAHA PAZAR

Beşiktaş, Süper Lig'deki 2, 3 ve 4'ücü hafta maçlarını da pazar günü oynayacak. Program şöyle: 2. Hafta: Erzurum-Beşiktaş (19 Ağustos Pazar / 19.15); 3. Hafta: Beşiktaş- Antalya (26 Ağustos Pazar / 21.45), 4.Hafta: Bursaspor-Beşiktaş (2 Eylül Pazar / 21.45)