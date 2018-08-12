Beşiktaş 2018 - 2019 sezonunu Akhisarspor maçıyla açıyor
Beşiktaş, yeni sezonu Akhisar maçıyla açıyor. Vodafone Park’taki mücadele saat 21.45’te başlayacak. Kara Kartal evindeki son 44 lig maçını kaybetmedi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu Akhisarspor maçıyla açıyor. Siyah-beyazlılar, son Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sahibi rakibini bugün saat 21.45'te konuk edecek. Vodafone Park'taki mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Beşiktaş, evinde oynadığı son 44 lig maçında yenilmedi. Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 37 galibiyet ve 7 beraberlikle 118 puan topladı. Bu karşılaşmaların 37'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 30 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı. BEŞİKTAŞ, Süper Lig sezonuna moralli başlayacak. Sezon öncesi ilk resmi karşılaşmalarını UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan siyah-beyazlı ekip, ön elemelerdeki 3 karşılaşmayı da kazandı. İkinci ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, 3. ön elemede ise Avusturya ekibi LASK Linz'e 1-0 üstünlük kurdu.
ÜÇ HAFTA DAHA PAZAR
Beşiktaş, Süper Lig'deki 2, 3 ve 4'ücü hafta maçlarını da pazar günü oynayacak. Program şöyle: 2. Hafta: Erzurum-Beşiktaş (19 Ağustos Pazar / 19.15); 3. Hafta: Beşiktaş- Antalya (26 Ağustos Pazar / 21.45), 4.Hafta: Bursaspor-Beşiktaş (2 Eylül Pazar / 21.45)
- 12.8.2018
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
Beşiktaş 2018 - 2019 sezonunu Akhisarspor maçıyla açıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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