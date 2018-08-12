Beşiktaş 2018 - 2019 sezonunu Akhisarspor maçıyla açıyor – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    2018 - 2019 sezonunu Akhisarspor maçıyla açıyor

    Beşiktaş 2018 - 2019 sezonunu Akhisarspor maçıyla açıyor

    , yeni sezonu Akhisar maçıyla açıyor. ’taki mücadele saat 21.45’te başlayacak. evindeki son 44 lig maçını kaybetmedi

    , Spor Toto 'de 2018-2019 sezonunu Akhisarspor maçıyla açıyor. Siyah-beyazlılar, son ve TFF sahibi rakibini bugün saat 21.45'te konuk edecek. 'taki mücadeleyi hakem yönetecek. Beşiktaş, evinde oynadığı son 44 lig maçında yenilmedi. Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 37 galibiyet ve 7 beraberlikle 118 puan topladı. Bu karşılaşmaların 37'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 30 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı. BEŞİKTAŞ, Süper Lig sezonuna moralli başlayacak. Sezon öncesi ilk resmi karşılaşmalarını UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan siyah-beyazlı ekip, ön elemelerdeki 3 karşılaşmayı da kazandı. İkinci ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, 3. ön elemede ise ekibi LASK Linz'e 1-0 üstünlük kurdu.

    ÜÇ HAFTA DAHA PAZAR
    Beşiktaş, Süper Lig'deki 2, 3 ve 4'ücü hafta maçlarını da günü oynayacak. Program şöyle: 2. Hafta: Erzurum-Beşiktaş (19 Ağustos Pazar / 19.15); 3. Hafta: Beşiktaş- Antalya (26 Ağustos Pazar / 21.45), 4.Hafta: Bursaspor-Beşiktaş (2 Eylül Pazar / 21.45)

    1. 12.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş 2018 - 2019 sezonunu Akhisarspor maçıyla açıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN