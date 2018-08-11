Volvo Türkiye’den araçlar geldi – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Volvo ’den araçlar geldi

    Volvo <a href="/index/turkiye?id=a5c5b620-8592-482f-bee7-76e6474642cf" class="" rel="tag">Türkiye</a>’den araçlar geldi
    Beşiktaşlı futbolculara, sponsorluk anlaşmasından dolayı edildi. ile Volvo arasında mayıs ayında imzalanan sponsorluk anlaşması sonrasında dün siyah-beyazlı oyunculara edildi. Törene Başkanı , ve futbolcular katıldı. Törende konuşmaların ardından futbolculara anahtarları Başkan , Volvo Genel Müdürü Sabri Sözen ve verdi.
    1. 11.8.2018
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