Rekortmen Kartal

ENİ sezona yarın oynayacağı Akhisar maçıyla başlayacak olan Beşiktaş, 60 yıllık lig tarihine geçen birçok rekoru elinde bulunduruyor. Siyah-beyazlıların ligdeki dikkati çekici unvanlarından biri, en uzun süre yenilmeyen ekip özelliği taşıması oldu. Beşiktaş, 1990-91 sezonunun 26. haftasından sonraki lig maçlarıyla birlikte, 1991-92 sezonunda da hiç yenilmezken; 1992- 93 sezonunun 13'üncü haftasına kadar mağlup olmadı ve toplam 48 maçlık yenilmezlik serisinin sahibi oldu. Lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru da Beşiktaş'a ait. Siyahbeyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.



NAMAĞLUP ŞAMPİYON

LİGİN 60 yıllık geçmişinde şimdiye kadar sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatabilirken bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, 1991-92 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu. G.Saray 1985-86 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı. Süper Lig'deki en farklı skorlu galibiyet de Beşiktaş'ın elinde bulunuyor. Siyah beyazlılar, 1989-1990 sezonun 6. haftasında, 15 Ekim 1989'da İstanbul'da oynanan Adana Demirspor maçını 10-0 kazanarak tarihe geçti.?



BEŞIKTAŞ, Türkiye'nin 60 yıllık en üst kademe lig tarihinde bir maçta 5 oyuncusu birden kırmızı kart görerek hükmen yenik sayılan tek takım olarak da kayıtlara geçti. 25 Ocak 2004'te İnönü Stadı'nda oynanan Beşiktaş- Samsuns maçında Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.



76.127?

LİG tarihinde seyirci rekoru, Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşmada kırıldı. Siyah- beyazlıların 2013-14 sezonunun 5. haftasında G.Saray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam yeni? bir rekor olarak kayıtlara geçti.



BEŞİKTAŞ, bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak tarihe ismini yazdırmayı başardı. Siyah-beyazlılar, Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaştıkları 2002- 03 sezonunda F.Bahçe'yi 1-0 ve 2-0, G.Saray'ı iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçı da kazandı. Beşiktaş aynı zamanda bu 4 maçta kalesini gole kapatarak ayrı bir rekora imza attı.?



BEŞİKTAŞ'IN SEYİR DEFTERİ

BEŞİKTAŞ, 61. kez mücadele edeceği Süper Lig'de 15 kez şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, ligin en çok şampiyon olan takımlarından G.Saray ve F.Bahçe gibi tüm sezonlarda yer aldı. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en kötü derecesi ise 11'incilik oldu. Ligde en farklı skorlu galibiyetini Adana Demirspor'u 10-0 yenerek alan siyah-beyazlılar, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0'la Bursaspor karşısında yaşadı. İşte Kara Kartal'ın 'en'leri:



En çok kazandığı sezon:

1959-1960 (38 maçta 29 galibiyet)

En az kazandığı sezon:

1975-1976 (30 maçta 5 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon:

1975-1976 (30 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon:

1995-1996 (34 maçta 3 beraberlik)

En az yenildiği sezon:

1991-1992 (30 maçta namağlup)

En çok yenildiği sezonlar:

1997-1998 (34 maçta 12 yenilgi), 2011-2012 (40 maçta 12 yenilgi)

En çok gol attığı sezon:

1996-1997 (34 maçta 88 gol)

En az gol yediği sezonlar:

1959-1960 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990)

En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor (1989-90), 8-2 Altay (1994-95), 7-3 Göztepe (2002-03)

En iyi gol averajı:

1996-1997 (artı 62) (88-26)

En çok oynayan futbolcusu:

Rıza Çalımbay (494 maç)

En çok gol atan futbolcusu:

Feyyaz Uçar (170)