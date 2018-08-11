İlhan Mansız 43 yaşında – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    43 yaşında

    <a href="/index/ilhan-mansiz?id=d3f295de-9961-43e5-afb2-476b1c397024" class="" rel="tag">İlhan Mansız</a> 43 yaşında
    'ın eski santrforu, yeni yardımcı antrenörü 'ın doğum günü, dün sabah kesilen pastayla kutlandı. ile futbolcular 43 yaşına giren 'a mutluluk ve başarı diledi.
    1. 11.8.2018
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