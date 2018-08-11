Fabri geri döner mi? – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    geri döner mi?

    Fabri geri döner mi?
    FULHAM'ın, transferin son gününde Sevilla'dan Sergio Rico'yu kiralaması 'ta kaleci heyecanı yarattı. İspanya 'nın 3. kalecisi olan 24 yaşındaki Rico'nun 'a birinci kaleci olarak alındığı iddiaları, İngiliz basınında manşetlere kadar taşındı. Siyah-beyazlıların da bu haberler üzerine Fabri ile temas kurarak dönmek istemesi durumunda kendisini kiralayabileceklerini ilettikleri bildirildiği iddia edildi.
    1. 11.8.2018
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