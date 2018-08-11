Durmak yasak – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Durmak yasak

    Durmak yasak
    BEŞİKTAŞ, 'in açılış haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Linz karşılaşmasında forma giyen oyuncular, salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile de devam eden idman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması yaptı.
    1. 11.8.2018
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