Dünya şampiyonu boksörden Mesut Özil'e destek
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Dünya şampiyonu boksörden 'e destek

    Dünya şampiyonu boksörden Mesut Özil'e destek

    asıllı Alman vatandaşı olan Dünya Şampiyonu Boksör Mahmud , ırkçılık nedeniyle Almanya 'nı bıraktığını açıklayan ile ilgili, "Mesut Özil'in aldığı kararı doğru buluyorum. Türk halkı O'na her zaman destek olmalı, desteğini esirgememeli" dedi.

    Cumhurbaşkanı ve Türkiye hayranı olan Dünya Şampiyonu boksör Mahmud , çıkacağı dev maç öncesi Türkiye'ye geldi. Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 11.20'de Münih'ten 'a gelen ünlü boksörü 'nda hayranları karşıladı. Hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyen asıllı Alman vatandaşı Manuel Charr, Türk ve Suriye bayraklarının bulunduğu tişörtle basın mensuplarının karşısına çıktı. Ünlü boksör ayrıca, Türkiye bayrağını öperek objektiflere poz verdi. Türkiye'yi ve Türk halkını çok sevdiğini ifade eden boksör Charr, "Türkiye yüreği çok büyük ve İslam ülkeleri içerisinde önemli bir ülke. Türkiye bütün İslam ülkelerine yardım ediyor. Bu yüzden Türkiye'yi çok seviyorum" şeklinde konuştu.

    "REİS'İ ÇOK SEVİYORUM"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı ziyaret ile ilgili sorulan soru üzerine ünlü boksör, "Amcamın Türkiye'ye iltica etmesinde çok büyük destekleri oldu. Amcamı ve Reis'i (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) çok seviyorum. Bu yüzden O'nu memnuniyetle ziyaret ettim. Suriye'ye yaptıkları yardım için Türk halkına da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

    "KENDİMİ TÜRK VATANDAŞI OLARAK GÖRÜYORUM"

    Bir basın mensubunun, 'Türk vatandaşlığına geçmeyi düşünüyor musunuz?' sorusu üzerine de Manuel Charr, "Benim için bir kağıt parçasının önemi yok. Benim kalbimin bir tarafında Türkiye, bir tarafında da Almanya vardır. Zaten kendimi Türk vatandaşı olarak görüyorum" diye yanıtladı.

    "MESUT ÖZİL'İN ALDIĞI KARAR DOĞRU"

    Öte yandan Mahmud Manuel Charr, ırkçılık nedeniyle Almanya 'nı bıraktığını açıklayan ile ilgili de, şu ifadeleri kullandı;
    "Mesut Özil'in aldığı kararı doğru buluyorum. Türk halkı O'na her zaman destek olmalı. Desteğini esirgememeli."

    1. 11.8.2018 13:51
    2. Güncelleme: 11.8.2018 13:58
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