Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olağan Divan Kurulu toplantısında, yönetim kurulunu yenilemek için seçime gitme kararı alacağını açıkladı.

"İSTEYEN HERKES ADAY OLABİLİR!"

Fikret Orman'ın konuşmasından seçim ile alakalı öne çıkan başlıklar ise şunlar;

"Beşiktaş'ta çok zor bir sürece giriyoruz. Bu zor süreci yönetmek için heyecanı artırmamız lazım. 6 sene içinde hepimiz yorulduk. Silkelenmeye ihtiyacımız var. Yönetim kurulunu yenilemek için seçime gitme kararı alacağım."

"İsteyen herkes aday olabilir. Kamuoyuna ne söylemek istiyorsa, gelir konuşur. Çok radikal kararların alınması lazım. Bunları da ancak gücünü tam olarak almış bir yönetim kurulu ile yapabiliriz. Kısa süre içerisinde seçime gidiyoruz"