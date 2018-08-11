Beşiktaş seçime gidiyor!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    seçime gidiyor!

    Beşiktaş seçime gidiyor!

    Başkanı , yeni bir yönetim kurulu kurmak için seçime gideceğini açıkladı.

    Başkanı , Olağan toplantısında, yönetim kurulunu yenilemek için seçime gitme kararı alacağını açıkladı.

    "İSTEYEN HERKES ADAY OLABİLİR!"

    Fikret Orman'ın konuşmasından seçim ile alakalı öne çıkan başlıklar ise şunlar;

    "Beşiktaş'ta çok zor bir sürece giriyoruz. Bu zor süreci yönetmek için heyecanı artırmamız lazım. 6 sene içinde hepimiz yorulduk. Silkelenmeye ihtiyacımız var. Yönetim kurulunu yenilemek için seçime gitme kararı alacağım."

    "İsteyen herkes aday olabilir. Kamuoyuna ne söylemek istiyorsa, gelir konuşur. Çok radikal kararların alınması lazım. Bunları da ancak gücünü tam olarak almış bir yönetim kurulu ile yapabiliriz. Kısa süre içerisinde seçime gidiyoruz"

    1. 11.8.2018 11:38
    2. Güncelleme: 11.8.2018 12:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş seçime gidiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN