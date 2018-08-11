Beşiktaş seçime gidiyor!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni bir yönetim kurulu kurmak için seçime gideceğini açıkladı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olağan Divan Kurulu toplantısında, yönetim kurulunu yenilemek için seçime gitme kararı alacağını açıkladı.
"İSTEYEN HERKES ADAY OLABİLİR!"
Fikret Orman'ın konuşmasından seçim ile alakalı öne çıkan başlıklar ise şunlar;
"Beşiktaş'ta çok zor bir sürece giriyoruz. Bu zor süreci yönetmek için heyecanı artırmamız lazım. 6 sene içinde hepimiz yorulduk. Silkelenmeye ihtiyacımız var. Yönetim kurulunu yenilemek için seçime gitme kararı alacağım."
"İsteyen herkes aday olabilir. Kamuoyuna ne söylemek istiyorsa, gelir konuşur. Çok radikal kararların alınması lazım. Bunları da ancak gücünü tam olarak almış bir yönetim kurulu ile yapabiliriz. Kısa süre içerisinde seçime gidiyoruz"
- 11.8.2018 11:38
- Güncelleme: 11.8.2018 12:10
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Toplam 3
Yorum
tssev hadi ordan be ne yaptın takım lehine de konuşuyosun
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Toplam 6
Yorum
Sinan Sonuç olarak Fernandaoyu ucuza satip yerine daha beceriksi'zini hemde daha pahaliya almak tam bir Fiyasko ! Comolli fos cikti beyler.
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 6
Yorum
Sinan Allah askina bu adamin Fernandao'dan ne fazlasi var? Fizik ayni, teknik becerisizlik ayni! üstelik Fernandao ligi taniyan bi futbolcuydu!
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