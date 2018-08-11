Beşiktaş lige hazır – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    lige hazır

    Beşiktaş lige hazır

    , 'de yeni sezona yarın Vodafone Park'ta Akhisarspor'u konuk ederek giriş yapacak.

    Ligde üst üste yaşadığı iki şampiyonluğun ardından geçen sezonu 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, 2018-2019'un hazırlıklarına 26 Haziran'da başladı. Kısa bir süre 'da çalışan siyah-beyazlılar, daha sonra Slovakya ve 'da kamp yaparak sezon başı hazırlıklarını gerçekleştirdi.

    öncesinde 6 hazırlık maçı yapan , 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

    İlk maçında Siofok ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmada Gyirmot'u 4-1 yendi. Shakhtar Donetsk ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, CSKA Moskova'ya 4-1 yenildi. Siyah-beyazlı ekip Reading ile 2-2 berabere kalırken, Krasnodar'ı 3-1 mağlup ederek hazırlık maçlarını noktaladı.

    UEFA Avrupa Ligi ön elemedeki 3 maçı da kazandı

    Sezonun ilk resmi maçını Faroe Adaları deplasmanında B36 Torshavn ile oynayan Beşiktaş, UEFA 2. ön eleme turu ilk müsabakasını 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı ekip İstanbul'daki rövanş maçında ise tarihinin en farklı Avrupa kupası maçı galibiyetini aldı ve rakibini 6-0 mağlup etti.

    Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk maçında ise Avusturya takımı LASK Linz'i evinde 1-0 yendi ve bu sezonki ilk 3 resmi karşılaşmasını da kazandı.

    4 transfer yaptı

    Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ise devam ediyor.

    Kadrosunu gençleştirmek ve eksik pozisyonlarını tamamlamak isteyen siyah-beyazlı ekip, ile sözleşmesini yenilerken, kadrosunu , ve Güven Yalçın ile gençleştirdi.

    Beşiktaş ayrıca Şili Milli Takımı forması giyen 'yu da kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirdi.


    Mevcut kadro

    Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda şu isimler bulunuyor:

    , Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Adriano Correia, Enzo Roco, Alpay Çelebi, , Fatih Aksoy, , , Domagoj Vida, Pepe, , , Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Orkan Çınar, Mertcan Açıkgöz, Dorukhan Toköz, Umut Nayir, Mustafa Pektemek, Cyle Larin, Alvaro Negredo, Güven Yalçın.

    1. 11.8.2018 13:48
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