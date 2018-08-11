Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları ile devam etti. Yarın saat 21.45'de Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesinde gerçekleştirilen idman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.