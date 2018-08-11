Beşiktaş, Akhisarspor maçına hazır
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Akhisarspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları ile devam etti. Yarın saat 21.45'de Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesinde gerçekleştirilen idman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
- 11.8.2018 20:45
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
Beşiktaş, Akhisarspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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