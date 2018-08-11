Beşiktaş, Akhisarspor maçına hazır – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    , Akhisarspor maçına hazır

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, Akhisarspor maçına hazır

    , ’in ilk haftasında Akhisarspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

    Teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak BJK 'nde gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları ile devam etti. Yarın saat 21.45'de Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesinde gerçekleştirilen idman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    1. 11.8.2018 20:45
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