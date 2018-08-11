Beşiktaş - Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    - Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> - Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    ile Akhisarspor, 'de yarın 13. kez karşı karşıya gelecek. Peki, - Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    İki takım arasında geride kalan 12 maçtan 6'sını siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti.

    'ın 25 golüne, Akhisarspor 16 golle yanıt verdi.

    Geçen sezonun ilk yarısında 'da yapılan müsabaka golsüz tamamlandı, Akhisar'daki karşılaşmayı 3-0 kazandı.

    Maçlar
    2012-2013 sezonunda 'da yapılan maçı , Holosko (2) ve Hilbert'in golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un tek golünü Mustafa Aşan attı. 'daki müsabakada ise ev sahibi ekip, Gekas (2), Uğur Demirok ve Emin Aladağ'ın golleriyle 4-1 galip geldi, Beşiktaş'ın tek golünü kaydetti.

    2013-2014'te 'daki müsabaka 3-3 bitti. Ege temsilcisinin gollerini Bruno (2) ve , Beşiktaş'ın gollerini ise , ve Almeida attı. 'da ise siyah-beyazlılar, , ve Hutchinson'ın golleriyle 3-0 galip geldi.

    2014-2015 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş, , Sosa ve 'nin golleriyle 3-1 kazandı, Ege temsilcisinin golünü attı. 'daki müsabaka Mehmet Akyüz ve 'nın karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.

    2015-2016'nın ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Ege ekibi, Güray Vural ve Sami'nin golleriyle 2-0 kazandı. Manisa'daki maç ise Rodallega (3), Gomez, ve 'un karşılıklı golleriyle 3-3 sona erdi.

    2016-2017 sezonunun ilk yarısında Manisa'daki müsabakada Beşiktaş, ve Rodallega'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 galip geldi. Vodafone Park'taki müsabakada da siyah-beyazlılar, , ve 'ın golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un golünü Olcan Adın attı.

    Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşma 0-0 tamamlandı. Akhisar'da yapımı tamamlanan yeni stattaki ilk maçı ise Beşiktaş, Babel (2) ve Negredo'nun golleriyle 3-0 kazandı.

    İstanbul'daki maçlar
    Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 6 maçtan 4'ünde Beşiktaş, birinde Ege temsilcisi galip geldi, son müsabaka ise berabere sonuçlandı.

    İstanbul'da siyah-beyazlılar 12, yeşil-siyahlılar 5 gol attı.

    1. 11.8.2018 09:49
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