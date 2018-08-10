Negredo 102 gün sonra sahada
Alvaro Negredo, 102 gün aradan sonra bir resmi maçta forma giydi.
Alvaro Negredo, 102 gün aradan sonra bir resmi maçta forma giydi. Geçtiğimiz sezon 31. haftada oynanan Galatasaray derbisinde forma giyen ancak sakatlanarak oyundan çıkan Negredo, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmış ve Slovakya'daki hazırlık kampına katılamamıştı. Avusturya kampında takıma dahil olan İspanyol, hazırlık karşılaşmalarında forma giyse de, bir önceki turda Torshavn'a karşı süre almamıştı.
- 10.8.2018
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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