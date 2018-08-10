Negredo 102 gün sonra sahada – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    102 gün sonra sahada

    <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a> 102 gün sonra sahada

    Alvaro , 102 gün aradan sonra bir resmi maçta forma giydi.

    Alvaro , 102 gün aradan sonra bir resmi maçta forma giydi. Geçtiğimiz sezon 31. haftada oynanan derbisinde forma giyen ancak sakatlanarak oyundan çıkan , sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmış ve Slovakya'daki hazırlık kampına katılamamıştı. kampında takıma dahil olan İspanyol, hazırlık karşılaşmalarında forma giyse de, bir önceki turda Torshavn'a karşı süre almamıştı.

    1. 10.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    102 gün sonra sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN