Alvaro Negredo, 102 gün aradan sonra bir resmi maçta forma giydi. Geçtiğimiz sezon 31. haftada oynanan Galatasaray derbisinde forma giyen ancak sakatlanarak oyundan çıkan Negredo, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmış ve Slovakya'daki hazırlık kampına katılamamıştı. Avusturya kampında takıma dahil olan İspanyol, hazırlık karşılaşmalarında forma giyse de, bir önceki turda Torshavn'a karşı süre almamıştı.