Beşiktaş, Anderson Talisca'nın boşluğunu Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Mario Götze ile doldurmayı planlıyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için atağa kalkan yönetimin, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu transferi bitirmeye çalıştığı belirtildi. Beşiktaşlı taraftarlar da transfer için devreye girerken Götze'nin sosyal medya hesabına akın ederek "Come to Beşiktaş" mesajı yağdırdı.