Beşiktaş'ta Mario Götze çılgınlığı! – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    'ta çılgınlığı!

    Beşiktaş'ta Mario Götze çılgınlığı!

    , 'nın boşluğunu Bundesliga ekiplerinden 'da forma giyen ile doldurmayı planlıyor.

    , 'nın boşluğunu Bundesliga ekiplerinden 'da forma giyen ile doldurmayı planlıyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için atağa kalkan yönetimin, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu transferi bitirmeye çalıştığı belirtildi. Beşiktaşlı taraftarlar da için devreye girerken Götze'nin sosyal medya hesabına akın ederek "Come to Beşiktaş" mesajı yağdırdı.

    1. 10.8.2018
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