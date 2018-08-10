Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi
Beşiktaşlı futbolculara sponsorluk anlaşmasından dolayı araba hediye edildi.
- 10.8.2018 14:13
-
Büyükşehir’den Bursaspor’a büyük destek!
Toplam 3
Yorum
YİNE SÖYLÜYORUM GS DEN DAHA GÜZEL FORMA YAPMIŞ BURSA HELAL OLSUN. SÜPERBİR FORMASI VAR.SÜPER LİG İN EN DANDİK FORMALARI GS DE OLMUŞ.
-
Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı
Toplam 17
Yorum
AZİZ YILDIRIM TOPÇU ALIN TOPÇUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
-
Fenerbahçe'de Benfica öncesi Ayew sevinci
Toplam 4
Yorum
gördük commolli VİZYONSUZ bi adam.
Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.