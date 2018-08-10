Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi

    Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi

    Beşiktaşlı futbolculara sponsorluk anlaşmasından dolayı edildi.

    ile Volvo arasında mayıs ayında imzalanan sponsorluk anlaşması sonrasında bugün Beşiktaşlı futbolculara edildi. Törene Beşiktaş Kulübü Başkanı , ve futbolcular katıldı. Törende konuşmaların ardından futbolculara anahtarları Başkan Fikret Orman, Volvo Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen ve Teknik Direktör Şenol Güneş verdi.
    1. 10.8.2018 14:13
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