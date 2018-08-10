Beşiktaş'ın Süper Lig serüveni!
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    10 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    'ın 'deki seyir defteri

    Beşiktaş'ın Süper Lig'deki seyir defteri

    Spor Toto 'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü Akhisarspor'u konuk edecek , 61. kez mücadele edeceği Süper Lig'de 15 kez şampiyonluğa ulaştı.

    Siyah-beyazlı ekip, ligin en çok şampiyon olan takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe gibi tüm sezonlarda yer aldı. 'ın 'deki en kötü derecesi ise 11'incilik oldu.

    Ligde en farklı skorlu galibiyetini 'u 10-0 yenerek alan siyah-beyazlılar, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0'la karşısında yaşadı.

    Beşiktaş'ın "en"leri

    Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

    Sezon

    O

    G

    B

    M

    A

    Y

    P

    60

    1974

    1068

    545

    361

    3204

    1652

    3306

    En iyi derecesi: Şampiyon (15 kez). 1959-1960, 1965-1966, 1966-1967, 1981-1982, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2008-2009, 2015-2016, 2016-2017

    Bu arada, () , 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantısında, Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek, 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştı.

    En kötü derecesi: 11. (2 kez): 1975-1976, 1979-1980

    En iyi sezonu: 1991-1992

    O

    G

    B

    M

    A

    Y

    P

    30

    23

    7

    0

    58

    20

    76


    En kötü sezonu: 1975-1976

    O

    G

    B

    M

    A

    Y

    P

    30

    5

    17

    8

    25

    32

    27


    En çok kazandığı sezon: 1959-1960 (38 maçta 29 galibiyet)

    En az kazandığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 5 galibiyet)

    En çok berabere kaldığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 17 beraberlik)

    En az berabere kaldığı sezon: 1995-1996 (34 maçta 3 beraberlik)

    En az yenildiği sezon: 1991-1992 (30 maçta namağlup)

    En çok yenildiği sezon: 1997-1998 (34 maçta 12 yenilgi), 2011-2012 (40 maçta 12 yenilgi)

    En çok gol attığı sezon: 1996-1997 (34 maçta 88 gol)

    En az gol attığı sezon: 1972-1973 (30 maçta 14 gol)

    En az gol yediği sezon: 1959-1960 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)

    En çok gol yediği sezon: 2012-2013 (34 maçta 49 gol)

    En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990)

    En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 Bursaspor (1980-1981)

    En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990), 8-2 Altay (1994-1995), 7-3 Göztepe (2002-2003)

    En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 62) (88-26)

    En kötü gol averajı: 1975-1976 (eksi 7) (25-32)

    En çok oynayan futbolcusu: (494 maç)

    En çok gol atan futbolcusu: (170)

    Beşiktaş'ın lig performansı

    Beşiktaş'ın, ligde geride kalan 60 sezondaki performansı şöyle:

    Sezon

    Derecesi

    O

    G

    B

    M

    A

    Y

    P

    1959

    -

    14

    8

    2

    4

    22

    17

    18

    1959-60

    Şampiyon

    38

    29

    7

    2

    68

    15

    65

    1960-61

    3.

    38

    22

    11

    5

    61

    26

    55

    1961-62

    3.

    38

    16

    16

    6

    48

    24

    48

    1962-63

    2.

    42

    29

    10

    3

    92

    27

    68

    1963-64

    2.

    34

    22

    8

    4

    57

    19

    52

    1964-65

    2.

    30

    16

    9

    5

    46

    17

    41

    1965-66

    Şampiyon

    30

    20

    8

    2

    52

    16

    48

    1966-67

    Şampiyon

    32

    16

    13

    3

    44

    15

    45

    1967-68

    2.

    32

    15

    12

    5

    42

    24

    42

    1968-69

    3.

    30

    14

    10

    6

    30

    20

    38

    1969-70

    9.

    30

    10

    10

    10

    26

    26

    30

    1970-71

    6.

    30

    10

    13

    7

    31

    20

    33

    1971-72

    4.

    30

    12

    10

    8

    28

    23

    34

    1972-73

    6.

    30

    9

    13

    8

    14

    18

    31

    1973-74

    2.

    30

    13

    14

    3

    34

    19

    40

    1974-75

    5.

    30

    11

    11

    8

    29

    24

    33

    1975-76

    11.

    30

    5

    17

    8

    25

    32

    27

    1976-77

    4.

    30

    13

    7

    10

    35

    24

    33

    1977-78

    5.

    30

    12

    8

    10

    33

    29

    32

    1978-79

    9.

    30

    10

    9

    11

    33

    32

    29

    1979-80

    11.

    30

    8

    13

    9

    25

    27

    29

    1980-81

    5.

    30

    12

    7

    11

    27

    33

    31

    1981-82

    Şampiyon

    32

    14

    16

    2

    38

    17

    44

    1982-83

    5.

    34

    16

    7

    11

    49

    30

    39

    1983-84

    4.

    34

    17

    10

    7

    40

    21

    44

    1984-85

    2.

    34

    19

    12

    3

    49

    19

    50

    1985-86

    Şampiyon

    36

    22

    12

    2

    65

    21

    56

    1986-87

    2.

    36

    23

    7

    6

    67

    26

    53

    1987-88

    2.

    38

    22

    12

    4

    68

    29

    78

    1988-89

    2.

    36

    25

    8

    3

    81

    21

    83

    1989-90

    Şampiyon

    34

    23

    6

    5

    77

    20

    75

    1990-91

    Şampiyon

    30

    20

    9

    1

    63

    24

    69

    1991-92

    Şampiyon

    30

    23

    7

    0

    58

    20

    76

    1992-93

    2.

    30

    19

    9

    2

    68

    23

    66

    1993-94

    4.

    30

    16

    6

    8

    58

    30

    54

    1994-95

    Şampiyon

    34

    24

    7

    3

    80

    26

    79

    1995-96

    3.

    34

    22

    3

    9

    74

    46

    69

    1996-97

    2.

    34

    22

    8

    4

    88

    26

    74

    1997-98

    6.

    34

    13

    9

    12

    56

    40

    48

    1998-99

    2.

    34

    23

    8

    3

    58

    27

    77

    1999-00

    2.

    34

    23

    6

    5

    74

    27

    75

    2000-01

    4.

    34

    19

    7

    8

    68

    48

    64

    2001-02

    3.

    34

    18

    8

    8

    69

    39

    62

    2002-03

    Şampiyon

    34

    26

    7

    1

    63

    21

    85

    2003-04

    3.

    34

    18

    8

    8

    65

    45

    62

    2004-05

    4.

    34

    20

    9

    5

    70

    39

    69

    2005-06

    3.

    34

    15

    9

    10

    52

    39

    54

    2006-07

    2.

    34

    18

    7

    9

    43

    32

    61

    2007-08

    3.

    34

    23

    4

    7

    58

    32

    73

    2008-09

    Şampiyon

    34

    21

    8

    5

    60

    30

    71

    2009-10

    4.

    34

    18

    10

    6

    47

    25

    64

    2010-11

    5.

    34

    15

    9

    10

    53

    36

    54

    2011-12

    4.

    40

    16

    12

    12

    55

    47

    60

    2012-13

    3.

    34

    16

    10

    8

    63

    49

    58

    2013-14

    3.

    34

    17

    11

    6

    53

    33

    62

    2014-15

    3.

    34

    21

    6

    7

    55

    32

    69

    2015-16

    Şampiyon

    34

    25

    4

    5

    75

    35

    79

    2016-17

    Şampiyon

    34

    23

    8

    3

    73

    30

    77

    2017-18

    4.

    34

    21

    8

    5

    69

    30

    71


    Not: Değerlendirmeye, iki aşamalı olarak oynanan 1959 ve 1962-1963 sezonları dahil edilmemiştir. 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

    1. 10.8.2018 11:20
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