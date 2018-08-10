Beşiktaş, LASK Linz'i Ryan Babel ile geçti. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında, Avusturya temsilcisi LASK Linz'i konuk eden siyah-beyazlı ekip, golü erken bulmayı başardı. Sahnede ise geçen sezonun başarılı isimleri arasında yer alan Hollandalı yıldız vardı. 6. dakikada Oğuzhan sağdan ceza sahasına orta yaparken pozisyonu iyi takip eden Babel topu kafa ile ağlara bıraktı. Kırmızıya boyadığı saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, attığı golle maçın kazanılmasında başrolü oynadı.



MAÇLA İLGİLİ KONUŞACAĞIM

Babel, karşılaşma sonrasında deplasmandaki maça avantajlı başlayacaklarını söyledi. Siyah-beyazlı futbolcu, "Önemli bir galibiyet aldık. Önümüzdeki hafta oynanacak maça 1-0 önde başlayacağız" dedi. Kendi videosunu izinsiz kullandığı için Beşiktaş'ın sosyal medya hesabına tepki göstermesi sorulması üzerine ise, "Ben maçla ilgili konuşacağım. Maç gayet iyiydi. Bir gol attık daha da atabilirdik. Turu geçmek istiyoruz" ifadesini kullandı.



B36 Torshavn maçlarını boş geçen Ryan Babel, bu sezonki ilk resmi golünü LASK Linz'e atmayı başardı. Hollandalı, hazırlık maçlarında Gyirmot ve Reading'e de birer gol atmıştı.



Maç sonrası Babel, bozuk saha zeminiyle ilgili, "Saha daha iyi olursa biz de daha iyi bir oyun ortaya koyabiliriz. Şartlar böyleydi. Zorlandığımız zamanlar oldu ama yapacak bir şey yok" diye konuştu