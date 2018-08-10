Beşiktaş LASK Linz karşısında Babel ile kazandı! – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Linz karşısında Babel ile kazandı!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> <a href="/index/lask?id=7f863815-f58f-4fc0-a0af-39a26f58486b" class="" rel="tag">LASK</a> Linz karşısında Babel ile kazandı!

    6. dakikada ’ın ortasını kafayla ağlara bırakan Hollandalı futbolcu, turun kapısını aralayan isim oldu

    , Linz'i ile geçti. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında, temsilcisi Linz'i konuk eden siyah-beyazlı ekip, golü erken bulmayı başardı. Sahnede ise geçen sezonun başarılı isimleri arasında yer alan Hollandalı yıldız vardı. 6. dakikada sağdan ceza sahasına orta yaparken pozisyonu iyi takip eden Babel topu kafa ile ağlara bıraktı. Kırmızıya boyadığı saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, attığı golle maçın kazanılmasında başrolü oynadı.

    MAÇLA İLGİLİ KONUŞACAĞIM
    Babel, karşılaşma sonrasında deplasmandaki maça avantajlı başlayacaklarını söyledi. Siyah-beyazlı futbolcu, "Önemli bir galibiyet aldık. Önümüzdeki hafta oynanacak maça 1-0 önde başlayacağız" dedi. Kendi videosunu izinsiz kullandığı için 'ın sosyal medya hesabına tepki göstermesi sorulması üzerine ise, "Ben maçla ilgili konuşacağım. Maç gayet iyiydi. Bir gol attık daha da atabilirdik. Turu geçmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

    B36 Torshavn maçlarını boş geçen , bu sezonki ilk resmi golünü Linz'e atmayı başardı. Hollandalı, hazırlık maçlarında Gyirmot ve Reading'e de birer gol atmıştı.

    Maç sonrası Babel, bozuk saha zeminiyle ilgili, "Saha daha iyi olursa biz de daha iyi bir oyun ortaya koyabiliriz. Şartlar böyleydi. Zorlandığımız zamanlar oldu ama yapacak bir şey yok" diye konuştu

    1. 10.8.2018
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