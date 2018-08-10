Geçen yıl ligi 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, sezona şampiyonluk hedefiyle başlıyor. Spor Toto Süper Lig'de sezona Akhisarspor'u konuk ederek başlayacak olan siyah-beyazlılarda mutlak hedef galibiyet. Ancak sezona Süper Kupa ile başlayan formda Akhisarspor karşısında işler kolay olmayacak. Peki bu zorlu maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sezonu Vodafone Park'ta açacak olan siyah-beyazlılar Akhisarspor ile karşılaşıyor. 12 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak maç, BeinSports'tan naklen yayınlanacak. Maçta Bülent Yıldırım düdük çalacak.