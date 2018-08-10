Beşiktaş-Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de sezon açılıyor. Beşiktaş evinde Akhisarspor'u konuk edecek. Lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen siyah-beyazlıların zorlu Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cevaplar haberimizde
Geçen yıl ligi 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, sezona şampiyonluk hedefiyle başlıyor. Spor Toto Süper Lig'de sezona Akhisarspor'u konuk ederek başlayacak olan siyah-beyazlılarda mutlak hedef galibiyet. Ancak sezona Süper Kupa ile başlayan formda Akhisarspor karşısında işler kolay olmayacak. Peki bu zorlu maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
BEŞİKTAŞ - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sezonu Vodafone Park'ta açacak olan siyah-beyazlılar Akhisarspor ile karşılaşıyor. 12 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak maç, BeinSports'tan naklen yayınlanacak. Maçta Bülent Yıldırım düdük çalacak.
- 10.8.2018 12:13
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Başakşehir Burnley'i salladı ama yıkımadı!
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal geçen sene de aynı şeyi yaptı avcı.avrupa iddiası olan ülkeye puan kazandıracak takımlar gitsin avrupaya.bize lig yeter diyecek gitmesin.
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Geleceğe yatırım
Toplam 2
Yorum
kaya bunlar yapılmazsa kulüpler yakın zamanda batacak çok iyi yapıyorlar senin kafan çalışmıyor anlaşılan
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Beşiktaş LASK Linz karşısında 1-0 kazanarak avantajı kaptı!
Toplam 2
Yorum
Gerçek Beşiktaş'ta bazı oyuncuların kafaları çok karışık.Bu da Beşiktaş'a zarar veriyor...
Beşiktaş-Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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