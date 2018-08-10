Beşiktaş-Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    -Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>-Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    'de sezon açılıyor. evinde Akhisarspor'u konuk edecek. Lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen siyah-beyazlıların zorlu Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cevaplar haberimizde

    Geçen yıl ligi 4. sırada tamamlayan , sezona şampiyonluk hedefiyle başlıyor. 'de sezona Akhisarspor'u konuk ederek başlayacak olan siyah-beyazlılarda mutlak hedef galibiyet. Ancak sezona ile başlayan formda Akhisarspor karşısında işler kolay olmayacak. Peki bu zorlu maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

    BEŞİKTAŞ - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Sezonu Vodafone Park'ta açacak olan siyah-beyazlılar Akhisarspor ile karşılaşıyor. 12 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak maç, BeinSports'tan naklen yayınlanacak. Maçta düdük çalacak.

    1. 10.8.2018 12:13
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