Beşiktaş, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Akhisarspor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Beşiktaşı, hazırlıklarını yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
- 10.8.2018 14:28
- Güncelleme: 10.8.2018 15:19
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Büyükşehir’den Bursaspor’a büyük destek!
Toplam 3
Yorum
YİNE SÖYLÜYORUM GS DEN DAHA GÜZEL FORMA YAPMIŞ BURSA HELAL OLSUN. SÜPERBİR FORMASI VAR.SÜPER LİG İN EN DANDİK FORMALARI GS DE OLMUŞ.
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Toplam 17
Yorum
AZİZ YILDIRIM TOPÇU ALIN TOPÇUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
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Fenerbahçe'de Benfica öncesi Ayew sevinci
Toplam 4
Yorum
gördük commolli VİZYONSUZ bi adam.
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