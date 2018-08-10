Beşiktaş, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    , Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

    , ’in ilk haftasında Akhisarspor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    BJK 'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
    Beşiktaşı, hazırlıklarını yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
    1. 10.8.2018 14:28
    2. Güncelleme: 10.8.2018 15:19
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