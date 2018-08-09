Vodafone Park zemini düzelmedi – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    zemini düzelmedi

    Vodafone Park zemini düzelmedi

    ’ın zemininde yaşanan bozulmalar dikkatlerden kaçmadı. Shakira’nın bu statta verdiği konserden bu yana zemindeki bozukluk devam ediyor.

    'ın zemininde yaşanan bozulmalar dikkatlerden kaçmadı. Shakira'nın bu statta verdiği konserden bu yana zemindeki bozukluk devam ediyor.

    Shakira'nın temmuz ayı ortasından verdiği konser nedeniyle Vodafone Park'ın zemininde yaşanan bozulma, LASK Linz maçında da dikkat çekti. Özellikle Shakira'nın sahnesinin kurulduğu bölümde yaşanan bozulmalar nedeniyle siyah-beyazlı yönetim yaklaşık 1 aydır sahaya bakım yapıyordu. İlk yarıda 'in koruduğu kale tarafında çimlerin çok seyrek olması ekranlara da yansıdı.
    1. 9.8.2018 22:13
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