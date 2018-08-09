Vodafone Park zemini düzelmedi
Vodafone Park’ın zemininde yaşanan bozulmalar dikkatlerden kaçmadı. Shakira’nın bu statta verdiği konserden bu yana zemindeki bozukluk devam ediyor.
Shakira'nın temmuz ayı ortasından verdiği konser nedeniyle Vodafone Park'ın zemininde yaşanan bozulma, LASK Linz maçında da dikkat çekti. Özellikle Shakira'nın sahnesinin kurulduğu bölümde yaşanan bozulmalar nedeniyle siyah-beyazlı yönetim yaklaşık 1 aydır sahaya bakım yapıyordu. İlk yarıda Tolga Zengin'in koruduğu kale tarafında çimlerin çok seyrek olması ekranlara da yansıdı.
- 9.8.2018 22:13
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
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Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
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karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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