Son gözde Berkay – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Son gözde Berkay

    Son gözde Berkay

    'in santrfor isteklerine rağmen Başkan transferde birinci sıraya 10 numarayı koydu.

    'in santrfor isteklerine rağmen Başkan transferde birinci sıraya 10 numarayı koydu. Orman, eski göz ağrısı Berkay Özcan'la yeniden ilgilenmeye başladı. Didavi ve Kopacz'ın transferinden sonra Berkay'ın 3'üncü alternatif durumuna düşmesinden sonra kolları sıvayan Orman; menajer Barış Yükselen'e işi çözme yetkisi verdi.

    1. 9.8.2018
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