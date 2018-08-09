İtalyan ekibi Napoli, Ospina transferinde Beşiktaş'a rakip oldu. İtalya basınında yer alan habere göre; Napoli, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan ve Arsenal'den ayrılması gündemde olan Ospina'yı transfer gündemine aldı. İtalyan ekibinin diğer alternatifinin Standart Liege'den Ochoa olduğu ancak önceliklerinin Ospina olduğu yazıldı.