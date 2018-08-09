İtalyan ekibi Napoli, Ospina transferinde Beşiktaş'a rakip oldu.
İtalyan ekibi Napoli, Ospina transferinde Beşiktaş'a rakip oldu. İtalya basınında yer alan habere göre; Napoli, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan ve Arsenal'den ayrılması gündemde olan Ospina'yı transfer gündemine aldı. İtalyan ekibinin diğer alternatifinin Standart Liege'den Ochoa olduğu ancak önceliklerinin Ospina olduğu yazıldı.
- 9.8.2018
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Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı
Toplam 1
Yorum
ateş insan ol lan bayern
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Fathe Sende adamsın ya özer al gözün doysun birde trabzonlu olacaksın 5 trilyon para hayatın iyice kurtuldu kına yakarsın. Karaktersizin bunu bil
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Ahmet Adam bu işten para kazanıyor suçluysan ödeyeceksin. Sonra kalkıp yok indirip yapmadı yok şikayet etti diye ağlamayacaksın
Beşiktaş Ospina transferinde Napoli talip! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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