Beşiktaş Ospina transferinde Napoli talip! – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Ospina transferinde talip!

    Beşiktaş Ospina transferinde Napoli talip!

    İtalyan ekibi , Ospina transferinde 'a rakip oldu.

    İtalyan ekibi , Ospina transferinde 'a rakip oldu. basınında yer alan habere göre; Napoli, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan ve 'den ayrılması gündemde olan Ospina'yı transfer gündemine aldı. İtalyan ekibinin diğer alternatifinin 'den Ochoa olduğu ancak önceliklerinin Ospina olduğu yazıldı.

    1. 9.8.2018
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