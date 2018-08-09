Beşiktaş Arsenal'den Ospina transferini bitirmek üzere! David Ospina kimdir?
Fabri'yi Premier Lig'e gönderen Beşiktaş, bu bölgedeki boşluğu da aynı ligden dolduracak.
Fabri'yi Premier Lig'e gönderen Beşiktaş, bu bölgedeki boşluğu da aynı ligden dolduracak. ?Beşiktaş, Arsenal'den Ospina ile anlaşmak üzere...
DAVİD OSPİNA KİMDİR?
Kariyerine ülkesinin Atletico Nacional takımında başlayan ve burada üç sezon geçiren David Ospina, bu takımdan 2008 yılında Fransa'nın Nice takımına 2 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu. Nice formasıyla 6 sezon geçiren Ospina, bu altı sezonda 199 maça çıktı. 199 maçta 237 golü ağlarında gören Ospina, bu maçlarda 11 sarı kart 4 de kırmızı kart gördü. Nice'te geçirdiği 6 sezondan sonra 4 milyon Euro karşılığında 2014 yılında Arsenal'in yolunu tutan Ospina, burada ise zaman zaman forma bulmakta zorlandı. 5 sezondur Londra ekibinde forma giyen Kolombiyalı file bekçisi, bu süreçte 70 maça çıkarken bu maçlarda 76 gole engel olamadı, 1 de sarı kart gördü.
2007'DEN BERİ MİLLİ TAKIMDA
Kolombiya Milli Takımı ile ilk maçında 2007 yılında çıkan Ospina, bu tarihten beri düzenli olarak milli takımın kalesini koruyor. Şimdiye kadar milli takım formasıyla 90 maça çıkan yıldız isim, milli takım formasıyla 1 kez çeyrek finale 1 kez de son 16'ya kalma başarısı gösterdi. Ospina'nın kulüp kariyerinde ise toplam 5 kupası var. Kariyerine başladığı Atletico Nacional ile iki Kolombiya Ligi şampiyonluğu yaşayan Ospina, Arsenal ile de 2 kez FA Cup bir kez de Community Shield kupasını kazandı.
- 9.8.2018 18:17
- Güncelleme: 9.8.2018 19:02
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
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Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
Beşiktaş Arsenal'den Ospina transferini bitirmek üzere! David Ospina kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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