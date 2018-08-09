Beşiktaş 10 milyon lira kar etti – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Beşiktaş 10 milyon lira kar etti

    Beşiktaş 10 milyon lira kar etti

    Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1 Haziran 2017- 2018 döneminde 10 milyon 47 bin 768 lira konsolide net kar elde etti.

    Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şirketin 1 Haziran 2017- 2018 dönemindeki konsolide net karının 10 milyon 47 bin 768 liraya ulaştığı bildirildi.

    Açıklamada, Beşiktaş'ın 1 Haziran 2016- 2017 döneminde 4 milyon 703 bin 927 lira konsolide net kar elde ettiği kaydedildi

    1. 9.8.2018 23:52
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