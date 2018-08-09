Bek takviyesi rafa kaldırıldı

Şenol Güneş'in sağ bek talebi donduruldu. Yönetim, Dorukhan'ı alarak "İşte yeni sağ bek" dese de, tecrübeli çalıştırıcı genç oyuncunun bu bölgedeki performansından memnun kalmadı. Ancak Adriano bu mevkide bekleneni verince, yönetim sağ bek transferini rafa kaldırdı.