Bakan Kasapoğlu’ndan Battal Durusel için taziye mesajı – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Bakan Kasapoğlu’ndan için taziye mesajı

    Bakan Kasapoğlu’ndan Battal Durusel için taziye mesajı

    Gençlik ve Dr. , basketbolunun duayen isimlerinden ’in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

    Gençlik ve , Beşiktaş Erkek Takımı'nın efsane kaptanı 'in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajında, Beşiktaş camiasına ve basketboluna yaşamı boyunca büyük emekler veren Battal Durusel'i kaybetmenin derin üzüntüsünün yaşandığını vurgulayan Kasapoğlu, "Hayatı boyunca sporculuğu ve kişiliğiyle gençlere örnek olan Durusel, her zaman hayır ve şükranla yad edilecektir. Merhum Battal Durusel'e Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 9.8.2018 22:13
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