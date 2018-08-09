Arsenal, Vida’da hamlesini yaptı – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    , ’da hamlesini yaptı

    Arsenal, Vida’da hamlesini yaptı

    'de döneminin kapanmasına saatler kala konusunda hareketlilik yaşanıyor.

    'de döneminin kapanmasına saatler kala konusunda hareketlilik yaşanıyor. İngiliz basınında; 'ın 25 milyon euro bonservis bedeli istediği Hırvat oyuncu için 'in son bir hamle yapacağı yazıldı. Arsenal'in daha önce para+takas teklif ettiği ancak Beşiktaş'ın sadece para talebini ilettiği belirtildi.

    1. 9.8.2018
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