İngiltere'de transfer döneminin kapanmasına saatler kala Vida konusunda hareketlilik yaşanıyor. İngiliz basınında; Beşiktaş'ın 25 milyon euro bonservis bedeli istediği Hırvat oyuncu için Arsenal'in son bir hamle yapacağı yazıldı. Arsenal'in daha önce para+takas teklif ettiği ancak Beşiktaş'ın sadece para talebini ilettiği belirtildi.